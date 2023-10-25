Минус 60 млрд дол. Эксперты прогнозируют масштабные потери РФ на мировом рынке газа

Исследование Международного энергетического агентства (МЭА) показало, что доля РФ в мировой торговле газом к 2030 году упадет вдвое по сравнению с 2021 годом. Доход от продажи газа снизится на 60 млрд дол.

В мире снизится спрос на газ

По данным МЭА, мировой спрос на природный газ к 2040 году будет даже ниже, чем ожидалось.

Причиной являются возобновляемые источники энергии, которые будут занимать большую долю энергетического баланса, а доля газового рынка будет уменьшаться.

Европа сократила спрос на газ после того, как в прошлом году Россия сократила поставки в регион. Между тем, США и Катар наращивают поставки сжиженного природного газа, помогая поддерживать поставки на рынки.

МЭА теперь ожидает, что спрос на газ достигнет пика по всем прогнозируемым сценариям к 2030 году.

Что произойдет с российским газоном

МЭА предполагает, что даже продвижение России в сторону Азии столкнется с «большими трудностями».

Ранее в этом месяце российский газовый гигант ПАО «Газпром» заявил, что в ближайшем будущем ожидает экспортировать газ в Китай на уровнях, подобных его поставкам в Западную Европу.

Для России очень ограничены возможности для обеспечения дополнительных рынков. Ожидается, что доля страны в международной торговле газом, которая составила 30% в 2021 году, сократится вдвое до конца десятилетия, - заявили в МЭА. Поделиться

В то же время чистый доход РФ от продажи газа упадет с примерно 100 миллиардов долларов США в 2021 году до менее 40 миллиардов долларов США в 2030 году по всем сценариям.

За первые 6 месяцев 2023 года экспорт газа РФ в Европу уже сократился почти на 40 млрд кубометров. До конца года добыча в РФ упадет на 62 миллиарда.