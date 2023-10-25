Минус 60 млрд дол. Эксперты прогнозируют масштабные потери РФ на мировом рынке газа
Категория
Экономика
Дата публикации

Минус 60 млрд дол. Эксперты прогнозируют масштабные потери РФ на мировом рынке газа

Газ
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Источник:  Bloomberg

Исследование Международного энергетического агентства (МЭА) показало, что доля РФ в мировой торговле газом к 2030 году упадет вдвое по сравнению с 2021 годом. Доход от продажи газа снизится на 60 млрд дол.

В мире снизится спрос на газ

По данным МЭА, мировой спрос на природный газ к 2040 году будет даже ниже, чем ожидалось.

Причиной являются возобновляемые источники энергии, которые будут занимать большую долю энергетического баланса, а доля газового рынка будет уменьшаться.

Европа сократила спрос на газ после того, как в прошлом году Россия сократила поставки в регион. Между тем, США и Катар наращивают поставки сжиженного природного газа, помогая поддерживать поставки на рынки.

МЭА теперь ожидает, что спрос на газ достигнет пика по всем прогнозируемым сценариям к 2030 году.

Что произойдет с российским газоном

МЭА предполагает, что даже продвижение России в сторону Азии столкнется с «большими трудностями».

Ранее в этом месяце российский газовый гигант ПАО «Газпром» заявил, что в ближайшем будущем ожидает экспортировать газ в Китай на уровнях, подобных его поставкам в Западную Европу.

Для России очень ограничены возможности для обеспечения дополнительных рынков. Ожидается, что доля страны в международной торговле газом, которая составила 30% в 2021 году, сократится вдвое до конца десятилетия, - заявили в МЭА.

В то же время чистый доход РФ от продажи газа упадет с примерно 100 миллиардов долларов США в 2021 году до менее 40 миллиардов долларов США в 2030 году по всем сценариям.

За первые 6 месяцев 2023 года экспорт газа РФ в Европу уже сократился почти на 40 млрд кубометров. До конца года добыча в РФ упадет на 62 миллиарда.

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