Як США перешкоджають контролю РФ над світовим ринком природного газу — дані FT

Уперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США додали до санкційного списку російський скраплений газ.

Нові санкції щодо російського СПГ

FT повідомляє, що США вперше прямо націлені на здатність Росії експортувати скраплений природний газ. Це може спричинити збої на глобальних енергетичних ринках, яких Вашингтон досі намагався уникнути.

Європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а США намагалися уникати переривання потоків, щоб не тиснути на союзників.

Проте на початку листопада Держдепартамент США оголосив про санкції щодо нового російського проєкту, відомого як Arctic LNG 2, фактично блокуючи країни Європи та Азії купувати газ проєкту.

Офіційні особи США визнали, що метою нових санкцій було зашкодити здатності Росії отримувати прибуток від продажу більшої кількості викопного палива.

Ми не маємо стратегічного інтересу в скороченні глобальних поставок енергії, що призвело б до підвищення цін на енергоносії в усьому світі та збільшення прибутків Володимира Путіна. Ми, а також наші союзники та партнери, однак, поділяємо великий інтерес у зниженні статусу Росії як провідного постачальника енергії, - заявили в Держдепі. Поширити

Що відомо про російський Arctic LNG 2

FT зазначає, що Arctic LNG 2 розташований на півострові Гидан в Арктиці, що дозволяє експортувати газ як на європейський, так і на азіатський ринки.

Він стане третім великомасштабним СПГ-проектом Росії, що підтримає амбіції Кремля стати провідним експортером у цій галузі.

Arctic LNG 2 очолює російська приватна компанія «Новатек», яка володіє 60% акцій.

Іншими акціонерами є французька TotalEnergies, дві китайські державні компанії та японське підприємство Mitsui & Co та підтримуваним урядом Jogmec, кожна з яких володіє 10% акцій.