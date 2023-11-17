Пентагон обратился с экстренным призывом к Конгрессу касательно Украины

Руководство Минобороны США призывает Конгресс максимально быстро принять запрос американского лидера Джо Байдена с дополнительным финансированием для Украины и Израиля.

Пентагон подталкивает Конгресс к важному решению

С соответствующим заявлением выступила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование, которое позволит продолжать поддерживать Украину и Израиль, выделить спасительную гуманитарную помощь по всему миру и внести важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, - подчеркнула она. Поделиться

По словам Сабрины Сингх, дополнительное финансирование также станет инвестицией в военно-промышленную сферу США.

Более того, оно позволит пополнить запасы вооружений американского оборонного ведомства, которые были выделены ранее в виде внешней помощи.

Запрос на дополнительный бюджет будет обеспечивать потребности национальной безопасности Америки, – подчеркнула представительница Пентагона. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день американское Минобороны имеет лишь 4,9 млрд долларов, которые может использовать в виде пакетов PDA (выделений по президентским полномочиям – ред.).

Более того, уточняется, что осталось около 1,1 млн долларов для пополнения собственных запасов ведомства.

Почему помощь Украина настолько важна

Как объясняет Сабрина Сингх, для поддержки Украины, пытающейся выбить российских оккупантов со своих территорий, нужно очень много ресурсов, поэтому команда Джо Байдена решила подать запрос в Конгресс.

Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности, – рассказала представитель Минобороны США. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что этот вопрос намерены детально обсудить во время заседания Контактной группе по обороне Украины.

По ее словам, о дате и планах встречи в формате "Рамштайн" станет известно чуть позже.