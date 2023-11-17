У США стартували навчання українських пілотів на F-16 — Пентагон

На території Сполучених Штатів Америки вже розпочалася підготовка українських пілотів до керування винищувачами F-16.

Українські пілоти навчаються в США

Як повідомили в Пентагоні, Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків.

NEWS: DOD Aims to Ensure Availability of Spare Parts to Sustain Ukraine-Bound F-16s https://t.co/w13ac4xVko — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 16, 2023

У відомстві також зазначили, що українські військові проходять навчання на F-16 як у США, так і в Європі.

Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.

Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування, - зазначили у Міноборони США. Поширити

За словами заступника міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білла Лапланте, без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації за кілька місяців. Тому у США планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.

Ми не дозволимо цьому статися.І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо та надамо їх, - сказав Лапланте. Поширити

Що відомо про F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах.

Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців.

Окрім цього Бухарест відкрив Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, втім, станом на 13 листопада навчання ще не почались.

Нещодавно речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що пілоти почали проходити практичне навчання на F-16 уже у повітрі.