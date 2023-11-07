З Нідерландів відправили перші F-16 для навчання українських пілотів

Нідерланди 7 листопада відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів.

До Румунії відправили F-16 для навчання українських пілотів

Нідерланди поставлять від 12 до 18 F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито.

Нідерланди також пообіцяли доставити F-16 в Україну для використання в бойових діях разом з Данією, Норвегією та Бельгією.

Що відомо про навчання українських пілотів

25 жовтня стало відомо, що українські пілоти вже здійснили перші польоти на F-16, закінчивши навчання на авіатренажерах.

Наразі українські військові продовжують проходити навчання на території країн-партнерів, зокрема, США, Румунії, Бельгії.

25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

При цьому 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

Нагадаємо, що 16 травня Велика Британія, Нідерланди та Франція оголосили про створення «коаліції винищувачів» для надання Україні F-16.

Пізніше США із союзниками підтвердили, що нададуть Україні літаки.

У серпні під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

У вересні прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що його країна розглядає передачу Україні F-16.