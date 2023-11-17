В США стартовали обучение украинских пилотов на F-16 – Пентагон

На территории Соединенных Штатов Америки уже началась подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16.
Украинские пилоты учатся в США
Как сообщили в Пентагоне, Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.
В ведомстве также отметили, что украинские военные проходят обучение на F-16 как в США, так и в Европе.
Пентагон напомнил, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.
По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланте, без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинцы, могут быть выведены из эксплуатации через несколько месяцев. Потому в США планируют создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.
Что известно о F-16 для Украины
Напомним, ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. Например, Соединенные Штаты Америки уже приступили к обучению пилотов на американских истребителях.
В частности, 7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев.
Кроме того, Бухарест открыл Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, впрочем, по состоянию на 13 ноября учебы еще не начались.
Недавно спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пилоты начали проходить практическую учебу на F-16 уже в воздухе.
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