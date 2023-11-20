В США наконец-то раскрыли цель визита главы Пентагона в Украину

В Минобороны США заявляют, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября планирует обсудить обеспечение ВСУ во время зимнего периода.
О чем Остин будет говорить с украинскими властями
Официальный Вашингтон подтверждает, что во время визита в Киев Ллойд Остин намерен провести переговоры на высоком уровне с командой главы государства Владимира Зеленского.
Глава Пентагона хочет напомнить официальному Киеву о приверженности США оказывать Украине помощь, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего ВСУ.
Кроме того, сообщается, что вскоре Ллойд Остин намерен провести 17-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины из Пентагона.
Как сам глава Минобороны Штатов комментирует свой визит в Украину
Утром 20 ноября выяснилось, что в Киев прибыл глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
Руководитель Пентагона также опубликовал фото, где видно, что он находится на Центральном киевском железнодорожном вокзале.
Следует отметить, что его визит в Украину состоялся на фоне заявления о том, что у Вашингтона заканчиваются средства на помощь для нашей страны.
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