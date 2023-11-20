В США наконец-то раскрыли цель визита главы Пентагона в Украину

В Минобороны США заявляют, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября планирует обсудить обеспечение ВСУ во время зимнего периода.

О чем Остин будет говорить с украинскими властями

Официальный Вашингтон подтверждает, что во время визита в Киев Ллойд Остин намерен провести переговоры на высоком уровне с командой главы государства Владимира Зеленского.

Глава Пентагона хочет напомнить официальному Киеву о приверженности США оказывать Украине помощь, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего ВСУ.

Дискуссии будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение украинских вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз, – заявляют в Минобороны США. Поделиться

Кроме того, сообщается, что вскоре Ллойд Остин намерен провести 17-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины из Пентагона.

Как сам глава Минобороны Штатов комментирует свой визит в Украину

Утром 20 ноября выяснилось, что в Киев прибыл глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Руководитель Пентагона также опубликовал фото, где видно, что он находится на Центральном киевском железнодорожном вокзале.

Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем, - сказано в сообщении Ллойда Остина. Поделиться

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Следует отметить, что его визит в Украину состоялся на фоне заявления о том, что у Вашингтона заканчиваются средства на помощь для нашей страны.