В США наконец-то раскрыли цель визита главы Пентагона в Украину
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Политика
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В США наконец-то раскрыли цель визита главы Пентагона в Украину

Минобороны США
Ллойд Остин
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В Минобороны США заявляют, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев 20 ноября планирует обсудить обеспечение ВСУ во время зимнего периода.

О чем Остин будет говорить с украинскими властями

Официальный Вашингтон подтверждает, что во время визита в Киев Ллойд Остин намерен провести переговоры на высоком уровне с командой главы государства Владимира Зеленского.

Глава Пентагона хочет напомнить официальному Киеву о приверженности США оказывать Украине помощь, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит долгосрочное видение будущего ВСУ.

Дискуссии будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение украинских вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз, – заявляют в Минобороны США.

Кроме того, сообщается, что вскоре Ллойд Остин намерен провести 17-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины из Пентагона.

Как сам глава Минобороны Штатов комментирует свой визит в Украину

Утром 20 ноября выяснилось, что в Киев прибыл глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Руководитель Пентагона также опубликовал фото, где видно, что он находится на Центральном киевском железнодорожном вокзале.

Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение – США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем, - сказано в сообщении Ллойда Остина.

Следует отметить, что его визит в Украину состоялся на фоне заявления о том, что у Вашингтона заканчиваются средства на помощь для нашей страны.

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