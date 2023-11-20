У США нарешті розкрили мету візиту глави Пентагона в Україну

У Міноборони США заявляють, що очільник Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва 20 листопада планує обговорити забезпечення ЗСУ під час зимового періоду.

Про що Остін буде говорити з української владою

Офіційний Вашингтон підтверджує, що під час візиту до Києва Ллойд Остін планує провести перемовини на високому рівні з командою глави держави Володимира Зеленського.

Очільник Пентагону хоче нагадати офіційному Києву про прихильність США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього ЗСУ.

Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз, – заявляють в Міноборони США. Поширити

Окрім того, наголошується, що незабаром Ллойд Остін має намір провести 17-те віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України з Пентагону.

Як сам глава Міноборони Штатів коментує свій візит в Україну

Вранці 20 листопада з’ясувалося, що до Києва прибув очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін.

Керівник Пентагона також опублікував фото, на якому видно, що він знаходиться на Центральному київському залізничному вокзалі.

Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – США продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому, - йдеться в повідомленні Ллойда Остіна. Поширити

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Варто зазначити, що його візити в Україні відбувся на тлі заяви про те, що у Вашингтона закінчуються кошти на допомогу для нашої країни.