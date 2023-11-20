У США нарешті розкрили мету візиту глави Пентагона в Україну

У Міноборони США заявляють, що очільник Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва 20 листопада планує обговорити забезпечення ЗСУ під час зимового періоду.
Про що Остін буде говорити з української владою
Офіційний Вашингтон підтверджує, що під час візиту до Києва Ллойд Остін планує провести перемовини на високому рівні з командою глави держави Володимира Зеленського.
Очільник Пентагону хоче нагадати офіційному Києву про прихильність США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього ЗСУ.
Окрім того, наголошується, що незабаром Ллойд Остін має намір провести 17-те віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України з Пентагону.
Як сам глава Міноборони Штатів коментує свій візит в Україну
Вранці 20 листопада з’ясувалося, що до Києва прибув очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін.
Керівник Пентагона також опублікував фото, на якому видно, що він знаходиться на Центральному київському залізничному вокзалі.
Варто зазначити, що його візити в Україні відбувся на тлі заяви про те, що у Вашингтона закінчуються кошти на допомогу для нашої країни.
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