США та союзники продовжать підтримувати Україну на полі бою — Остін

Україна продовжить отримувати допомогу від США та партнерів

Остін зазначив, що мав велику честь провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Він зазначив, що це дало йому змогу знову підтвердити непохитну підтримку України з боку США та партнерів.

Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо надавати підтримку Україні в задоволенні її нагальних потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб, - зазначив глава Пентагона. Поширити

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Що відомо про перспективи подальшої допомоги від США

За інформацією журналістів видання, Остін запевнив керівництво України, що військова та інша підтримка продовжуватиметься, попри опір частини представників Республіканської партії у Конгресі.

За інформацією співрозмовників видання зі складу делегації глави Пентагону, незважачи на проблеми, США зможуть продовжити поставки Україні далекобійної зброї та артилерійських боєприпасів ще якийсь певний час.

За словами високопосадовця з Пентагону, Україні та Ізраїлю у розв’язаних проти них війнах необхідна певна кількість однакового озброєння, однак навіть при цьому обсяги надаваємої обом країнам військової допомоги від США не скорочуються.

Окрім цього, як зазначають журналісти видання, метою візиту представників Міноборони США до України також є бажання ознайомитись із деталями стратегії Києва у подальшій війні проти РФ.

У Пентагоні очікують, що протягом зими злочинна армія РФ завдаватиме масованих ударів по енергетичній та іншій стратегічній інфраструктурі в Україні.