Поражен отвагой. Остин встретился с военными, вернувшимися из района Авдеевки — фото

Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин встретился с украинскими военнослужащими. Среди них были и те, кто выполнял боевые задания на Авдеевском направлении.
Встреча Остина с украинскими военными
Минобороны сообщает, что на встрече присутствовали бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 101-й отдельной бригады охраны ГШ, вернувшихся из выполнения боевых задач, в частности в направлении Авдеевки.
Он добавил, что приехал в Киев, чтобы засвидетельствовать, что США остаются бок о бок с Украиной.
Он убежден, что Вооруженные силы Украины готовы к боевым действиям зимой.
Визит Ллойда Остина в Киев
20 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он встретился с Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским.
На расширенных переговорах присутствовали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, первый заместитель Министра обороны Александр Павлюк и заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк.
Чиновники обсудили потребности Украины и пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников.
В день визита США объявили о новом пакете военной помощи, включающем боеприпасы и военную технику на сумму более 100 млн долларов.
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