Поражен отвагой. Остин встретился с военными, вернувшимися из района Авдеевки — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Поражен отвагой. Остин встретился с военными, вернувшимися из района Авдеевки — фото

Министерство обороны Украины
Ллойд Остин
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Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин встретился с украинскими военнослужащими. Среди них были и те, кто выполнял боевые задания на Авдеевском направлении.

Встреча Остина с украинскими военными

Минобороны сообщает, что на встрече присутствовали бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 101-й отдельной бригады охраны ГШ, вернувшихся из выполнения боевых задач, в частности в направлении Авдеевки.

Люди в Соединенных штатах Америки и по всему миру невероятно поражены вашей отвагой, чувством долга и готовностью возложить все, что имеете в защиту суверенитета Украины, - сказал Ллойд Остин.

Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві
Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві
Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві
Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві
Міністр оборони Рустем Умєров та Міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з українськими військовослужбовцями у Києві
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Он добавил, что приехал в Киев, чтобы засвидетельствовать, что США остаются бок о бок с Украиной.

Я хочу, чтобы вы знали: мир остается с вами, и мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно, - подчеркнул Остин.

Он убежден, что Вооруженные силы Украины готовы к боевым действиям зимой.

Визит Ллойда Остина в Киев

20 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он встретился с Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским.

На расширенных переговорах присутствовали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, первый заместитель Министра обороны Александр Павлюк и заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк.

Чиновники обсудили потребности Украины и пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников.

В день визита США объявили о новом пакете военной помощи, включающем боеприпасы и военную технику на сумму более 100 млн долларов.

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