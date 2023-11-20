Остин назвал окончательную дату проведения нового Рамштайна

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ближайшая встреча в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине пройдет 22 ноября.
Что известно о новом заседании в формате Рамштайн
Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве глава Пентагона отметил, что развязанная Россией преступная война против Украины касается не только украинцев, а всего мира.
Именно поэтому США и союзники продолжат работу над оказанием военной и другой поддержки Украине.
Что известно о новом пакете военной помощи от США
Владимир Зеленский по результатам встречи с главой Пентагона сообщил о выделении США нового пакета военной помощи Украине.
Он отметил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином подробно обсудил ситуацию на фронте в Украине и перспективы дальнейшего успеха.
Он также сообщил, что обсудил с Остином ситуацию в Черном море и дальнейшие действия Украины, в частности, по защите коридора для экспорта зерна и других товаров.
Он также поблагодарил партнеров Украины за поддержку и помощь в борьбе за сохранение собственного суверенитета.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-