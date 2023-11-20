Остин назвал окончательную дату проведения нового Рамштайна
Категория
Украина
Дата публикации

Остин назвал окончательную дату проведения нового Рамштайна

Офис Президента Украины
Ллойд Остин
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По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ближайшая встреча в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине пройдет 22 ноября.

Что известно о новом заседании в формате Рамштайн

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве глава Пентагона отметил, что развязанная Россией преступная война против Украины касается не только украинцев, а всего мира.

Именно поэтому США и союзники продолжат работу над оказанием военной и другой поддержки Украине.

Наша последующая встреча с Контактной группой пройдет в среду. И я с нетерпением жду того, чтобы поработать с министром Умеровым. И проделать необходимую работу, чтобы обеспечить вас тем, что нужно в борьбе, - отметил Остин.

Что известно о новом пакете военной помощи от США

Владимир Зеленский по результатам встречи с главой Пентагона сообщил о выделении США нового пакета военной помощи Украине.

Он отметил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином подробно обсудил ситуацию на фронте в Украине и перспективы дальнейшего успеха.

Есть новый оборонный пакет для нашего государства от США. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас, – отметил Зеленский.

Он также сообщил, что обсудил с Остином ситуацию в Черном море и дальнейшие действия Украины, в частности, по защите коридора для экспорта зерна и других товаров.

"Свобода мореходства является фундаментальной ценностью для всего мира, и Украина доказала здесь, в Черном море, что мы способны выгонять агрессора из акватории, которую он так хотел сделать мертвой", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров Украины за поддержку и помощь в борьбе за сохранение собственного суверенитета.

Нормальная жизнь в мире во многом зависит именно от того, сильна ли Америка в защите жизни. И мир видит эту силу в помощи Украине, – подчеркнул президент.

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