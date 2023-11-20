Остін назвав остаточну дату проведення нового Рамштайну

Що відомо про нове засідання у форматі Рамштайн

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Києві очільник Пентагону зазначив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України стосується не лише українців, а усього світу.

Саме тому США та союзники продовжать працювати над наданням військової та іншої підтримки Україні.

Наша наступна зустріч з Контактною групою пройде в середу. І я з нетерпінням чекаю того, щоб попрацювати з міністром Умєровим. І зробити необхідну роботу, щоб забезпечити вас тим, що потрібно у боротьбі, - зазначив Остін. Поширити

Що відомо про новий пакет військової допомоги від США

Володимир Зеленський за результатами зустрічі із очільником Пентагону повідомив про виділення США нового пакета військової допомоги Україні.

Він зазначив, що під час зустрічі із главою Пентагону Ллойдом Остіном детально обговорив ситуацію на фронті в Україні та перспективи подальшого досягнення успіху.

Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз, - зазначив Зеленський. Поширити

Він також повідомив, що обговорив із Остіном безпекову ситуацію у Чорному морі та подальші дії України, зокрема, щодо захисту коридору для експорта зерна та інших товарів.

Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою, - підкреслив Зеленський. Поширити

Він також подякував партнерам України за підтримку та допомогу у боротьбі за збереження власного суверенітету.