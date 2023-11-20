Остін назвав остаточну дату проведення нового Рамштайну

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, найближча зустріч у форматі “Рамштайн” щодо військової допомоги Україні пройде 22 листопада.
Що відомо про нове засідання у форматі Рамштайн
Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Києві очільник Пентагону зазначив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України стосується не лише українців, а усього світу.
Саме тому США та союзники продовжать працювати над наданням військової та іншої підтримки Україні.
Що відомо про новий пакет військової допомоги від США
Володимир Зеленський за результатами зустрічі із очільником Пентагону повідомив про виділення США нового пакета військової допомоги Україні.
Він зазначив, що під час зустрічі із главою Пентагону Ллойдом Остіном детально обговорив ситуацію на фронті в Україні та перспективи подальшого досягнення успіху.
Він також повідомив, що обговорив із Остіном безпекову ситуацію у Чорному морі та подальші дії України, зокрема, щодо захисту коридору для експорта зерна та інших товарів.
Він також подякував партнерам України за підтримку та допомогу у боротьбі за збереження власного суверенітету.
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