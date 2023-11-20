США та Британія допомагатимуть Україні захистити енергосистему — посол

США та Велика Британія працюють над тим, аби допомогти Україні захистити цієї зими свою енергетичну систему від атак РФ.

Енергосистема України буде захищена

Про це у Twitter повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії, – зазначила Брінк. Поширити

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 18, 2023

Вона повідомила про зустрічі з очільником Мінінфраструктури Олександром Курбаковим, главою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, представниками Міноборони та представниками Великої Британії.

За словами Брінк, під час цієї зустрічі сторони обговорили спільні зусилля із захисту енергосистеми цієї зими.

Захист від російських ударів

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.

Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. "Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.