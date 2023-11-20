Скільки блоків українських АЕС підʼєднали до енергосистеми — відповідь Міненерго

Планові ремонти завершили на останньому 9 блоці українських АЕС. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території .

Усі блоки АЕС України під’єднані до енергосистеми

Як повідомили в Міненерго, масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії.

Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону, - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Поширити

Також фахівці "Енергоатому" спільно з компанією Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції.

Отже, ми не тільки вчасно завершили ремонти, але й поставили крапку в монополії Росії на цьому сегменті ринку ядерного палива, - додав міністр. Поширити

Що відомо про підготовку армії РФ до масованих ракетних атак по Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російські окупанти накопичують ракети для масованих атак по енергетичній інфраструктурі України взимку, однак енергетики та влада роблять усе, аби підготуватись до такого сценарію.

Україна працює над зміцненням своєї протиповітряної оборони, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту об’єктів критичної інфраструктури прийдешньої зими.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.