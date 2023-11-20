Сколько блоков украинских АЭС подключили к энергосистеме – ответ Минэнерго

Плановые ремонты завершили на последнем 9-м блоке украинских АЭС. Теперь на полную мощность работают все энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории.

Все блоки АЭС Украины подключены к энергосистеме

Как сообщили в Минэнерго, продолжавшаяся несколько месяцев масштабная ремонтная кампания на атомных станциях завершена еще до начала зимы. И это очень важно, ведь именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии.

Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, позволяющая выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне, - отметил министр энергетики Герман Галущенко. Поделиться

Также специалисты "Энергоатома" совместно с компанией Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, производимом на заводе компании в Швеции.

Так что мы не только вовремя завершили ремонты, но и поставили точку в монополии России на этом сегменте рынка ядерного топлива, - добавил министр. Поделиться

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.