Для ударів по енергооб'єктам України. Стала відома кількість російських ракет у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Для ударів по енергооб'єктам України. Стала відома кількість російських ракет у Криму

Ракети армії РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Армія РФ накопичила на території окупованого Криму не менше 800 ракет для ударів по енергосистемі України у зимовий період.

Окупанти готуються до зимового ракетного терору

На окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.

Про це повідомляє керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Опираючись на дані Головного управління розвідки в ОК "Південь" заначили, що на окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр.

Зокрема, ракети типу "Калібр" якраз там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову. Потенціал ворог накопичує – це очевидно, – заявила Гуменюк.

За її словами, ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки.

Які наслідки обстрілу теплоелектростанції

Ввечері 22 жовтня окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання підприємства,

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків, — йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. 

В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго, — запевнили у повідомленні.

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Категорія
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