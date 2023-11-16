Для ударів по енергооб'єктам України. Стала відома кількість російських ракет у Криму

Армія РФ накопичила на території окупованого Криму не менше 800 ракет для ударів по енергосистемі України у зимовий період.
Окупанти готуються до зимового ракетного терору
На окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.
Про це повідомляє керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Опираючись на дані Головного управління розвідки в ОК "Південь" заначили, що на окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр.
За її словами, ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки.
Які наслідки обстрілу теплоелектростанції
Ввечері 22 жовтня окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання підприємства,
В компанії додали, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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