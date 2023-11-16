Для ударов по энергообъектам Украины. Стало известно количество российских ракет в Крыму

Армия РФ накопила на территории оккупированного Крыма не менее 800 ракет для ударов по энергосистеме Украины в зимний период.

Оккупанты готовятся к зимнему ракетному террору

На оккупированном Крымском полуострове враг разместил более 800 ракет. Такой запас захватчики накопили для энергетического террора Украины этой зимой.

Об этом сообщает руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Опираясь на данные Главного управления разведки в ОК "Південь" отмечали, что на оккупированном Крымском полуострове враг разместил значительный военно-ресурсный центр.

В частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает – это очевидно, – заявила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты.

Какие последствия обстрела теплоэлектростанции

Вечером 22 октября оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК, серьезно повреждено оборудование предприятия,

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий, — говорится в сообщении. Поделиться

В компании добавили, что в результате обстрела никто не пострадал.