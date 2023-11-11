Як Україна може відповісти на ракетні атаки армії РФ по енергооб'єктах — пояснення глави Міненерго

Глава Міненерго Герман Галущенко попередив, що у відповідь на масовані ракетні атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні взимку, українські військові можуть завдати ударів по нафтогазовій інфраструктурі на території Росії.

Що відомо про відповідь України на масовані ракетні атаки армії РФ по енергооб’єктах

Галущенко зазначив, що підконтрольні Кремлю угруповання хакерів постійно здійснюють кібератаки на українські електромережі, а окрім цього в Україні очікують масованих ракетних атак злочинної армії РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Відповідаючи на питання журналістів видання стосовно того, чи може заява президента Володимира Зеленського про відповідь на масовані ракетні атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні означати наміри Києва атакувати нафтогазову інфраструктуру РФ, Галущенко зазначив:

Це було б справедливо. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру, - підкреслив глава Міненерго. Поширити

Галущенко вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність Росії видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрибка цін. Він наголосив, що інші виробники можуть компенсувати пропозицію.

Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися, - підкреслює міністр. Поширити

Очільник Міненерго також закликав офіційних осіб США запровадити санкції щодо російської атомної енергетики.

У ГУР спрогнозували характер майбутніх масованих ракетних атак армії РФ по Україні Поширити

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького у коментарі журналістам телеканалу CNN, цієї зими злочинній армії РФ буде важче здійснювати масовані ракетні атаки по Україні, оскільки Україна підготувалась до цього.

Представник ГУР підкреслив, що минулого року ППО в Україні змушені були працювати в обмеженному режимі і окупанти легко могли обирати цілі і вражати їх.