Как Украина может ответить на ракетные атаки армии РФ по энергообъектам - объяснение главы Минэнерго

Глава Минэнерго Герман Галущенко предупредил, что в ответ на массированные ракетные атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине зимой, украинские военные могут нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре на территории России.

Что известно об ответе Украины на массированные ракетные атаки армии РФ по энергообъектам

Галущенко отметил, что подконтрольные Кремлю группировки хакеров постоянно осуществляют кибератаки на украинские электросети, а кроме этого в Украине ожидают массированных ракетных атак преступной армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Отвечая на вопрос журналистов издания о том, может ли заявление президента Владимира Зеленского об ответе на массированные ракетные атаки армии РФ по энергообъектам в Украине означать намерения Киева атаковать нефтегазовую инфраструктуру РФ, Галущенко отметил:

Это было бы справедливо. Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру, – подчеркнул глава Минэнерго. Поделиться

Галущенко считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к скачку цен. Он подчеркнул, что другие производители могут компенсировать предложение.

Атаки на инфраструктуру не были бы столь критичны для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться, – подчеркивает министр. Поделиться

Глава Минэнерго также призвал официальных лиц США ввести санкции в отношении российской атомной энергетики.

В ГУР спрогнозировали характер будущих массированных ракетных атак армии РФ по Украине Поделиться

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в комментарии журналистам телеканала CNN, этой зимой преступной армии РФ будет труднее совершать массированные ракетные атаки по Украине, поскольку Украина подготовилась к этому.

Представитель ГУР подчеркнул, что в прошлом году ПВО в Украине вынуждены были работать в ограниченном режиме и оккупанты легко могли выбирать цели и поражать их.