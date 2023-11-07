Ракеты С-300 и С-400. Аналитики раскрыли местонахождение в РФ оборонного завода

Воскресенский завод специализируется на производстве ракет для разных зенитно-ракетных комплексов России и находится в лесах под Москвой.

Скрытый в лесах ракетный завод найден

Расследователи агентства Molfar разоблачили российское оборонное предприятие, где производят ракеты, которыми оккупанты обстреливают украинские города.

Воскресенский завод, расположенный в лесах под Москвой – это то место, где российские захватчики создают не только ракеты С-300, С-400 и С-500, но и постоянно их модернизируют.

Именно эти ракеты российские террористы используют для ударов по гражданским объектам в Украине.

В частности, именно российская ракета С-300 попала на Харьковщине 21 октября в отделение "Новой почты". Ее запустили с территории Белгородской области.

molfar.com

Воскресенский завод специализируется на производстве ракет для разных зенитно-ракетных комплексов России.

Здесь изготовляют:

ракеты для С-300;

ракеты для С-350 "Витязь";

ракеты для С-400 "Триумф".

molfar.com

По словам расследователей, Воскресенский завод, вероятно, собирает ракеты для Бук-М2, ЗРК "Куб", С-400 и "Бастион".

Воскресенский завод расположен на закрытой лесистой территории площадью 10 га. Там также находятся: три испытательных полигона (танковый, авиационный, общий), филиал по изготовлению двигателей "Салют", корпуса, засыпанные землей на случай взрывов.

Часть завода, а именно операторская ТК-2 (инв. №2270), расположена в селе Фаустово Московской области, ул. Строителей 4.

Испытательный полигон для ВМЗ "Салют" и ОДКАЗ находится на промышленной площадке в селе Фаустово, в Белозерском пгт.

В октябре 2021 года ВГКАЗ вошел в состав государственной компании по производству ракет, в основном для ПВО "Алмаз-Антей".

Алмаз-Антей – это российская государственная корпорация, одна из крупнейших в мире государственных военных компаний. Основной профиль деятельности – разработка и производство ракетных систем, радиолокационных комплексов и других видов военной техники.

С 2014 по 2023 год здесь провели ремонты в офисных и производственных зданиях, согласно госконтрактам. А в 2023 году провели реорганизацию структуры формы собственности юрлица на акционерное общество.

На Воскресенский завод наложены санкции ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

По состоянию на 2015 год, согласно сведениям, численность работников ВГКАЗ составила 658 работников, а их средний возраст составил 50 лет.

Что известно об ударе по отделению Новой почты

21 октября около 22:15 российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате удара произошел пожар на площади около 300 кв.м. Терминал почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

Известно о 17 пострадавших. Все пострадавшие – работники предприятия.

В результате ракетного удара 21 октября погибли шесть сотрудников почты: