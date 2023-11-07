Ракети С-300 та С-400. Аналітики розкрили місцезнаходження у РФ оборонного заводу

Воскресенський завод спеціалізується на виробництві ракет для різних зенітно-ракетних комплексів Росії та знаходиться у лісах під Москвою.

Захований у лісах ракетний завод викрито

Розслідувачі агенції Molfar викрили російське оборонне підприємство, де виробляють ракети, якими окупанти обстрілюють українські міста.

Воскресенський завод, розташований у лісах під Москвою – це те місце, де російські загарбники не лише створюють ракети С-300, С-400 й С-500, а й постійно їх модернізують.

Cаме ці ракети російські терористи використовують для ударів по цивільних обʼєктах в Україні.

Зокрема, саме російська ракета С-300 влучила на Харківщині 21 жовтня в у відділення "Нової пошти". Її запустили з території Бєлгородської області.

molfar.com

Воскресенський завод спеціалізується на виробництві ракет для різних зенітно-ракетних комплексів Росії.

Тут виготовляють:

ракети для С-300;

ракети для С-350 "Витязь";

ракети для С-400 "Тріумф".

molfar.com

За словами розслідувачів, Воскресенський завод, ймовірно, також збирає ракети для Бук-М2, ЗРК "Куб", С-400 та "Бастіон".

Воскресенський завод розташований на закритій лісистій території площею 10 га. Там також знаходяться: три випробувальні полігони (танковий, авіаційний, загальний), філія з виготовлення двигунів "Салют", корпуси, засипані землею на випадок вибухів.

Частина заводу, а саме операторська ТК-2 (інв №2270), розташована у селі Фаустово Московської області, вул. Будівельників 4.

Випробувальний полігон для ВМЗ "Салют" і ВДКАЗ знаходиться на промисловому майданчику в селі Фаустово, в Бєлоозьорському смт.

У жовтні 2021 році ВДКАЗ увійшов до складу державної компанії з виробництва ракет, в основному для ППО "Алмаз-Антей".

"Алмаз-Антей" – це російська державна корпорація, одна з найбільших у світі державних військових компаній. Основний профіль діяльності – розробка та виробництво ракетних систем, радіолокаційних комплексів та інших видів військової техніки.

З 2014 по 2023 тут провели ремонти в офісних та виробничих будівлях, згідно з держконтрактами. А у 2023 провели реорганізацію структури форми власності юрособи на акціонерне товариство.

На Воскресенський завод накладено санкції ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України.

Станом на 2015 рік, згідно з відомостями, чисельність працівників ВДКАЗ становила 658 працівників, а їхній середній вік становив 50 років.

Що відомо про удар по відділенню Нової пошти

21 жовтня близько 22:15 російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району.

За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

Відомо про 17 потерпілих. Всі постраждалі — працівники підприємства.

Унаслідок ракетного ударі 21 жовтня загинуло шість співробітників пошти: