Что уничтожило ракетный потенциал РФ — ответ ГУР
Категория
Война
Дата публикации

Что уничтожило ракетный потенциал РФ — ответ ГУР

обстрел
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов считает, что массовые ракетные удары по Украине уничтожили потенциал Российской Федерации.

Почему ВС РФ не могут вернуться к прошлогодним показателям запасов ракетного вооружения

В прошлом году у врага было значительно больше запасов ракетных вооружений и, несмотря на то, что производство там продолжается, до показателей прошлой зимой и полномасштабного вторжения, они не могут вернуться, — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что в прошлом году Вооруженные силы Российской Федерации "бездумно и массово" использовали ракеты. По словам Юсова, бывший главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин уничтожил и довел до критического ракетный арсенал России. Он добавил, что сейчас происходит корректировка тактики и вскоре возможны "определенные изменения".

Сколько ракет имеет РФ

По словам Юсова, Российская Федерация накопила более 800 высокоточных ракет, в том числе около сотни ракет разной номенклатуры они могут производить. Он подчеркнул, что оккупанты накопили резервы ракет из-за того, что в последние месяцы применяли комбинированные удары, где акцент был на беспилотные летательные аппараты. В результате чего с начала холодов российские атаки могут возобновиться.

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" сообщил, что Россия начала постепенно наращивать производство ракет весной, ища лазейки в международных санкциях. По его словам, врагу удалось наладить производство ракетного вооружения и поддерживать его на достаточном уровне, в частности, об этом свидетельствует то, что показатели в прошлом году были почти такие же.

Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут — минимум 30% должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата — тогда снова кто-то улетит с поста, — сказал Вадим Скибицкий.

Он отметил, что в октябре ВС РФ смогли выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, в том числе 20 "Калибров", около 40 Х-101, четыре "Кинжала". Кроме этого, враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К". Также происходит модернизация Х-22, которые оккупанты пытаются переработать на Х-32, речь идет о около девяти единиц в месяц.

Представитель ГУР Скибицкий заявил, что в настоящее время враг имеет в запасе около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. В частности, проект UA War Infographics создал инфографику, показывающую количество высокоточных ракет, располагаемых РФ по состоянию на ноябрь 2023 года.

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