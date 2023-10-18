Украина приняла на вооружение танки Leopard трех модификаций

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки иностранного производства Leopard трех модификаций. Речь идет о "Леопардах" 2А6, 2А5 и 1А5".
Украина приняла на вооружение танки Leopard
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказы о принятии их на вооружение ВСУ.
Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.
США передали всю партию обещанных танков Abrams
Как заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннел, проходившие учения на Abrams украинские военнослужащие уже вернулись в Украину с боеприпасами и запасными частями к этим танкам.
Однако О'Доннелл отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время.
По его словам, украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск.
Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams осторожно и только для хорошо разработанных операций.
В частности, их используют только для эвакуации или для быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место, но она не будет участвовать в боевых действиях.
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