Литва отремонтирует поврежденные на войне в Украине танки Leopard

Ремонтные работы танков Leopard будут проводиться литовскими и немецкими специалистами.

Танки Leopard для Украины отремонтирует Литва

Поврежденные во время боевых действий в Украине танки Leopard будут отремонтированы в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба Литовской армии.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы будут проводиться литовскими и немецкими специалистами.

Подобные реальные задачи позволяют нам тренировать и поддерживать готовность личного состава, обеспечивать проверку логистических цепочек и оказывать бесперебойную поддержку Украине, – говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что Литва уже организовала ремонт и возвращение в Украину самоходных гаубиц PzH2000, которые были переданы ВСУ и участвовали в боевых действиях.

Кроме того, в Литве прошла обучение первая группа из 18 механиков Вооруженных сил Украины по ремонту гаубиц.

Leopard для Украины

Украина получает танки Leopard от союзников в рамках военной помощи для обороны от российского вторжения.

Недавно в Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами десять танков Leopard 1.

Кроме того, Дания анонсировала передачу Украине еще 30 Leopard 1.

Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2. Продолжается работа над другими боевыми машинами.

Об этом сообщает компания Polska Grupa Zbrojeniowa.

Пока другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной, говорится в сообщении. Поделиться

Первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной.

В компании заявили, что продолжаются работы по другим танкам.