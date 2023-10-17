Литва відремонтує пошкоджені на війні в Україні танки Leopard

Танки Leopard для України відремонтує Литва

Пошкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard будуть відремонтовані у Литві.

Про це повідомляє пресслужба Литовської армії.

У відомстві зазначили, що ремонтні роботи проводитимуться литовськими та німецькими фахівцями.

Подібні реальні завдання дають нам змогу тренувати та підтримувати готовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і надавати безперебійну підтримку Україні, – йдеться у повідомленні. Поширити

При цьому наголошується, що Литва вже організувала ремонт і повернення в Україну самохідних гаубиць PzH2000, які були передані ЗСУ і брали участь у бойових діях.

Крім того, у Литві пройшла навчання перша група з 18 механіків Збройних сил України з ремонту гаубиць.

Leopard для України

Україна отримує танки Leopard від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.

Нещодавно в Україну прибули перші подаровані Данією, Німеччиною та Нідерландами десять танків Leopard 1.

Крім цього, Данія анонсувала передачу Україні ще 30 Leopard 1.

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Триває робота над іншими бойовими машинами.

Про це повідомляє компанія Polska Grupa Zbrojeniowa.

Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.