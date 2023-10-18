Україна прийняла на озброєння танки Leopard трьох модифікацій

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил танки іноземного виробництва Leopard трьох модифікацій. Йдеться про "Леопарди" 2А6, 2А5 і 1А5".

Україна прийняла на озброєння танки Leopard

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав накази про прийняття їх на озброєння ЗСУ.

Танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю, – йдеться в дописі. Поширити

США передали всю партію обіцяних танків Abrams

Як заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннел, українські військовослужбовці, які проходили навчання на Abrams, уже повернулися в Україну з боєприпасами й запасними частинами до цих танків.

Однак О'Доннелл зауважив, що для, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час.

За його словами, українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли й де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ.

Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки, - підкреслив він. Поширити

Начальник ГУР Кирило Буданов раніше зазначав, Україна використовуватиме танки Abrams обережно і тільки для добре розроблених операцій.

Зокрема їх використовують лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця, але вона не братиме участі в бойових діях.