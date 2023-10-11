У ЕС есть стратегия вооружения Украины при войне на истощение — Европарламент

В ЕС производятся миллиардные инвестиции и идет процесс наращивания производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса в странах Европы. Это делается в соответствии с требованиями полноценной конвенционной войны.
У ЕС есть стратегия по вооружению Украины
В Европарламенте рассказали о стратегии ЕС по вооружению Украины в условиях войны на истощение
Комментируя стратегию Европейского Союза о предоставлении военной помощи Украине в условиях войны на истощение, депутат Европейского парламента от Румынии Влад Георге (Renew Europe Group) заявил, что в ЕС проводятся миллиардные инвестиции и идет процесс наращивания производственных мощностей ОПК в странах Европы для приведения таких мощностей в соответствие требованиям полноценной конвенционной войны.
Соответствующее заявление румынский европарламентарий сделал в интервью Guildhall.
ЕС инвестирует миллиарды в заказ (оборонно-промышленные заказы – ред.), потому что ни одно предприятие не будет вкладывать собственные средства, не имея реальных, больших заказов,
Ранее депутат Европейского парламента от Франции Бернар Гуетта выступил с призывом об изменении стратегии военной помощи Западу Украине, заявив, что Запад был слишком медленным, оказывая военную помощь Украине, поскольку опасался возможных последствий в результате военного поражения России на поле боя. Стратегия оказания военной помощи Украине должна быть изменена и будет изменена, поскольку на Западе все больше осознают допущенную ошибку.
Новый законопроект Европарламента простимулирует оборонную промышленность
Европарламент проголосовал за новый механизм, простимулирующий оборонную промышленность и помогающий странам модернизировать вооружение.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Законопроект был принят 530 голосами против 66, 32 воздержались. Теперь он нуждается в формальном одобрении Совета ЕС, чтобы стать законом.
Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.
Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.
Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на общую закупку должны базироваться в ЕС или в ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию).
Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.
EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируется в том числе военная помощь стран-членов для Украины.
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