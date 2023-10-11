У ЕС есть стратегия вооружения Украины при войне на истощение — Европарламент

В ЕС производятся миллиардные инвестиции и идет процесс наращивания производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса в странах Европы. Это делается в соответствии с требованиями полноценной конвенционной войны.

У ЕС есть стратегия по вооружению Украины

В Европарламенте рассказали о стратегии ЕС по вооружению Украины в условиях войны на истощение

Комментируя стратегию Европейского Союза о предоставлении военной помощи Украине в условиях войны на истощение, депутат Европейского парламента от Румынии Влад Георге (Renew Europe Group) заявил, что в ЕС проводятся миллиардные инвестиции и идет процесс наращивания производственных мощностей ОПК в странах Европы для приведения таких мощностей в соответствие требованиям полноценной конвенционной войны.

Соответствующее заявление румынский европарламентарий сделал в интервью Guildhall.

Что мы делаем сейчас – инвестируем в увеличение производственных мощностей, и это непростой вопрос. Непростое, потому что, как мы уже все понимаем, Европа не была готова к какому-то типу войны. Мы предполагали возможность неконвенционных противостояний (прокси-войн, партизанских войн – ред.), но не полноценной войны, с которой мы имеем дело. В нашем сознании такая война была невозможна в Европе, теперь же мы видим, что она очень возможна и мы должны адаптировать к ней свои производственные мощности, – заявил евродепутат. Поделиться

ЕС инвестирует миллиарды в заказ (оборонно-промышленные заказы – ред.), потому что ни одно предприятие не будет вкладывать собственные средства, не имея реальных, больших заказов,

Также мы стараемся объединить такие заказы из разных европейских государств с целью экономии средств. Ведь когда речь идет о больших заказах, ты получаешь цену ниже, а у предприятия есть гарантии. Нам нужны именно такие объемы, ведь мы видим, что война артиллерий снова актуальна, а мы думали, что ей положен конец. Тяжелое машиностроение, производство танков — это те направления, в которые мы инвестируем, чтобы и сам ЕС стал самостоятельным и независимым от США в оборонном секторе. Это прекрасно, когда есть партнер, на которого ты можешь опереться, но мы должны иметь возможность обеспечить свою безопасность. ЕС имеет технологии, но не хватает производственных мощностей, это то, чего нам нужно достичь», – подытожил Влад Георге. Поделиться

Ранее депутат Европейского парламента от Франции Бернар Гуетта выступил с призывом об изменении стратегии военной помощи Западу Украине, заявив, что Запад был слишком медленным, оказывая военную помощь Украине, поскольку опасался возможных последствий в результате военного поражения России на поле боя. Стратегия оказания военной помощи Украине должна быть изменена и будет изменена, поскольку на Западе все больше осознают допущенную ошибку.

Новый законопроект Европарламента простимулирует оборонную промышленность

Европарламент проголосовал за новый механизм, простимулирующий оборонную промышленность и помогающий странам модернизировать вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Законопроект был принят 530 голосами против 66, 32 воздержались. Теперь он нуждается в формальном одобрении Совета ЕС, чтобы стать законом.

Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент Евросоюза для совместных закупок странами-членами. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет способствовать нашей непоколебимой поддержке Украины, – заявил после голосования содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галер. Поделиться

Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA, уже согласованный с Советом ЕС в конце июня, поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.

Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на общую закупку должны базироваться в ЕС или в ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию).

Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируется в том числе военная помощь стран-членов для Украины.