США и Британия будут помогать Украине защитить энергосистему – посол

США и Великобритания работают над тем, чтобы помочь Украине защитить эту зиму свою энергетическую систему от атак РФ.

Энергосистема Украины будет защищена

Об этом в Twitter сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

Мы работаем круглые сутки и без выходных, чтобы помочь сохранить свет, отопление и электроэнергию на фоне варварских нападений России, – отметила Бринк. Поделиться

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 18, 2023

Она сообщила о встречах с главой Мининфраструктуры Александром Курбаковым, главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Госагентства восстановления Мустафой Найемом, представителями Минобороны и представителями Великобритании.

По словам Бринка, во время этой встречи стороны обсудили совместные усилия по защите энергосистемы этой зимой.

Защита от российских ударов

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.

По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.

Скибицкий считает, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. "Россияне выжидают понижение температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.