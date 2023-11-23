ВСУ обнародовали видео успешной контратаки в районе Авдеевки

Украинские военные пытаются оттеснить преступную армию РФ подальше от Авдеевки на Донетчине.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации представителей Сухопутных войск ВСУ, украинские военные ведут сражение с подразделениями преступной армии РФ в лесополосе и заставляют врага отступать с занятых позиций.

В ходе боевых действий ранение получил один из украинских военных.

Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша в эфире 24 канала, российские военные преступники ужесточили наступательные действия в районе города.

Барабаш отметил, что российские оккупанты обстреливают город из артиллерии разных калибров и сбрасывают авиабомбы.

В Авдеевке с 10 октября продолжаются, пожалуй, самые жестокие бои за всю войну, начиная еще с 2014 года. Ситуация тяжелая. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное, - отметил руководитель МВА. Поделиться

Он подчеркнул, что в штурмовых действиях командование преступной армии РФ использует преимущественно пехотные подразделения из-за многочисленных потерь боевой техники.

Однако технику российские военные преступники, как отмечает Барабаш, активно используют в промзоне, где имеется соответствующее асфальтовое покрытие.

Глава МВА также подчеркнул, что из-за погодных условий оккупанты также не могут использовать технику на флангах.

По словам офицера российского повстанческого движения "Легион свободы", майора МВД Максима Морозова, во время штурмов в районе Авдеевки преступная армия РФ пытается разрушить здания до фундамента.

Морозов отметил, что сейчас трудно признать, началась ли третья волна штурмов, ведь враг постоянно проводит атаки.

Враг совершает 10-30 штурмовых действий в день, авиацию применяет. Москля хочет полностью разрушить Авдеевку, уничтожить до фундамента дома, – объясняет военный. Поделиться

Он также признал, что оккупанты стали чаще использовать управляемые авиабомбы.

С их помощью российские военные преступники рушат гражданские здания и объекты обороны, на которых находятся украинские военные.

Морозов подчеркнул, что оккупанты не уменьшили количество штурмов, однако постоянно меняют тактику.

Враг начал атаковать небольшими штурмовыми группами.

За последние дни эти штурмовые действия малыми группами уже приобретают характер обычных мясных штурмов. Отсюда, может быть, и заявление, что третья волна началась, - выделил Морозов. Поделиться

Он также признал, что враг стал использовать больше БПЛА.

Он отметил, что оккупационная российская армия РФ пытается с помощью БпЛа "Ланцет" отследить и сделать невозможным перемещение военной техники ВСУ в ночное время.

Потому что до этого активно действовали вражеские операторы дронов-камикадзе днем. Соответственно Силы обороны преимущественно двигались ночью или утром и вечером, то есть "по сераму, так называемому". Сейчас враг это "просок" и пытается применить дрони-камикадзе с ночным видением, - объяснил военный. Поделиться

По его словам, в течение ночи действуют подразделения противодействия враждебным FPV-дронам и дронам-камикадзе.