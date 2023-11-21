Армия РФ пытается взять количеством в противостоянии в районе Авдеевки — WSJ

Украинские военные каждый день уничтожают сотни преступников оккупационной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области, однако командование бросает в бой новые и новые подразделения оккупантов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Журналисты издания отмечают, что украинские военные в районе Авдеевки очень истощены и не в состоянии перебить все вражеские силы.

Шаг за шагом они захватывают наши позиции, – признает заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады лейтенант Александр Ширшин. Поделиться

Его подразделение держит оборону на участке длиной в километр.

В материале говорится, что командование оккупационной армии РФ готово не большие потери ради продвижения вперед.

В течение нескольких недель в штурмах в районе Авдеевки были задействованы десятки тысяч российских военных.

Попытка России окружить этот город стала величайшей битвой в войне президента РФ Владимира Путина за подчинение Украины этой осенью.

В случае захвата Авдеевки преступная российская армия сможет продвигаться дальше по территории Донецкой области.

Командование ВСУ планировало в течение летних месяцев контрнаступления вернуть почти 20% оккупированных Россией территорий.

Украинские военные наносили удары по живой силе и военной технике армии РФ, а также по стратегическим объектам вражеской логистики, однако во время контрнаступления потеряли несколько бригад и большинство полученных от западных партнеров боеприпасов, однако так и не достигли желаемых результатов.

Еще до того, как контрнаступление ВСУ достигло апогея, преступная армия РФ собрала новые силы для собственного наступления на востоке Украины.

Противостояние в районе Авдеевки, по мнению авторов материала, может ознаменовать для Украины начало многомесячной обороны, ведь не определенность с поставками военной помощи, в частности боеприпасов от партнеров, ограничивает возможности украинских военных.

И в Кремле ощущают эту слабость.

Первую волну атак в районе Авдеевки в течение октября преступная армия РФ провалила.

Колонны танков и БТРов стали жертвами мин, беспилотников и артиллерии. Русские сменили тактику, направив вперед волны пехоты небольшими группами.

Обе армии с трудом маневрируют на открытой, заминированной местности под гудящим от беспилотников небом.

Почему армия РФ несет такие значительные потери в районе Авдеевки

Разница заключается в следующем: Россия, население которой почти в четыре раза превышает население Украины, может позволить себе терять тысячи солдат из-за незначительных успехов.

В результате огромных потерь, которые несет Россия в ходе почти двухлетней войны, ее сухопутные войска опираются на старую технику и плохо обученных призывников, ограничивая свой наступательный потенциал пока лишь штурмами небольших городов.

Россия потеряла десятки тысяч человек в 10-месячной битве за Бахмут, которая стала ее последней заметной победой.

Однако Украине очень трудно восстанавливать свои потери после летнего контрнаступления и потерь в результате обороны Бахмута.

Число украинских потерь держится в строжайшем секрете, но свежие могилы и переполненные госпитали по всей стране свидетельствуют о тяжелых потерях.

По словам военного аналитика, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, численность украинских фронтовых подразделений недостает примерно 20-40%.

Из-за нехватки пехоты оставшиеся устали. Возможности отдыха и ротации практически отсутствуют, - отмечает Романенко. Поделиться

Россияне с 2014 года пытаются захватить Авдеевку, однако очень хорошо укрепленный город помогает украинским военным сопротивляться.

В Авдеевке, где когда-то проживало более 30 тыс. человек, осталось всего около 1 тыс. 400 жителей.

Российские войска оцепили Авдеевку с трех сторон и заняли единственную возвышенность - широкий террикон на северо-востоке, используя его для сдерживания украинской бронетехники противотанковыми ракетами.

Волны русской пехоты пытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод и вошли в юго-восточную окраину города.

По плану русских войск, у Авдеевки они должны продвинуться на север и юг, а затем отрезать город от путей снабжения.

Путь жизни Авдеевки сократился до менее чем 4-километрового отрезка между челюстями русского наступления.

По словам украинских военнослужащих, атакующая российская пехота в основном плохо обучена, часто сбивается в кучу и становится легкой мишенью.

Они наступают как зомби. Некоторые из них светят фарами – счастливый момент для любого пулеметчика, – рассказывает бушующий 25-мм автоматической пушкой на американской боевой машине Bradley в составе 47-й бригады, рядовой Богдан Лысенко. Поделиться

На снимках из беспилотников видны поля, усеянные телами русских пехотинцев, пораженных артиллерией, в том числе кассетными боеприпасами, поставленными в США. Но россияне продолжают наступление.

Они не глупы. Это стратегия. Они ищут слабые места, затем идут туда. У нас не хватает боеприпасов, а у них достаточно людей, – объясняет омандир "Брэдли" капрал Михаил Коцюрба. Поделиться

Некоторые россияне сдаются, вместо того чтобы продолжать почти самоубийственные атаки. Они часто говорят, что случайно вошли на украинские позиции.

В России добровольная сдача в плен считается преступлением.

Наши командиры, несмотря на обстоятельства, получают приказы занимать позиции, которые невозможно удержать. Потому у нас такие потери среди рядовых бойцов. К нам относятся как к отработанному материалу, – рассказал пехотинец 114-й гвардейской мотострелковой бригады РФ Андрей Бедняев. Поделиться

Бедняев рассказал, что попал в плен, когда был дезориентирован после того, как взорвался беспилотник и обрушил на него кирпичную стену.

Севернее Авдеевки россияне преодолели железнодорожное полотно, за которое идет ожесточенная борьба, и теперь для продвижения вперед им необходимо захватить села Степное и Бердичи.

Солдаты дерутся и умирают, чтобы удержать под контролем посадки, пересекающие заброшенные поля, покрытые воронками.