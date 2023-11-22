Почему армия РФ использует новую тактику под Авдеевкой — ответ эксперта

Главной причиной являются огромные человеческие потери российской армии под Авдеевкой. Поэтому оккупанты применили новую-старую тактику, известную по боям в Сирии.

Армия РФ меняет тактику под Авдеевкой

Российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новые методы. Причиной тому стали огромные потери врага на этом направлении.

В сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы сумел проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ. Он наехал на мину и взорвался.

Однако в этой связи появились опасения, что россияне могут прибегать к такой тактике – взрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях. Но, вероятно, тактика не сработает из-за минных полей.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что эту тактику оккупанты переняли у ИГИЛ. Она широко использовалась в Сирии и не в первый раз применяется в Украине.

Условный танк начиняют взрывчаткой и направляют по прямой. Если говорить об атаке конкретной позиции, то это реально серьезное оружие. Но в большинстве случаев их уничтожают на подходе или они сами взрываются на минах, – объяснил Коваленко. Поделиться

Ситуация в районе Авдеевки

В начале октября российские оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель – окружить, а затем и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Президент Владимир Зеленский называет потери РФ в районе Авдеевки более масштабными, чем было под Бахмутом.

По состоянию на 22 ноября 2023 года в зоне ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.