Армия РФ начала новую волну наступления в сторону Авдеевки — спикер ОСУВ "Таврия"

Преступная армия РФ начала новую волну попыток штурмов и атак в районе Авдеевки Донецкой области с применением большого количества бронетехники.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александра Штупуна, с 22 ноября преступная армия РФ начала третью волну масштабного наступления в сторону Авдеевки.

Штупун подчеркнул, что после активизации наступательных действий с привлечением большого количества бронетехники вражеские потери резко возросли.

Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 3 танка, 7 единиц вражеской бронетехники, и 501 захватчика преступной армии РФ.

В течение суток враг 30 раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских военных и сохранял высокую активность.

Что известно об активном использовании оккупантами БПЛА на востоке Украины

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, армия РФ увеличила использование дронов для проведения разведки и нанесения ударов по позициям украинских военных.

Мы видим, что только за сутки используется 60 дронов. В среднем использование дронов в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" врагом - где-то в районе 40-50 дронов, - отмечает представитель командования Сухопутных войск. Поделиться

Однако Фите отрицал наличие у преступной армии РФ преимущества над украинскими военными в количестве и качестве задействования БпЛа.

Он подчеркнул, что только в районе Бахмута за сутки враг использовал 42 БпЛа и провел 486 обстрелов из артиллерии по позициям украинских военных.

Это все происходило в районе Клещиевки и Андреевки. Украинским защитникам удалось уничтожить 164 российских окупантов и 17 единиц военной техники, включая один танк. Видим, что ситуация в Бахмутском направлении остается достаточно напряженной, но контролируемой, - отметил Фитьо. Поделиться

По его словам, врагу не удается добиться никаких стратегических успехов.

В течение суток россияне выпустили 18 дронов-камикадзе. В частности, на Купянском направлении совершили 602 обстрела и 10 авиаударов.