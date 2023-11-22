Кількість авіаударів армії РФ на Таврійському напрямку збільшилася — Тарнавський

На Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів.

Авіація РФ активізувалася на південному фронті

Російсько-окупаційні війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Поширити

Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. Поширити

На Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Поширити

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За словами Тарнавського, загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 491 особу минулої доби. 7 окупантів здалися в полон.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема – самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, додав командувач.

ЗСУ дотримуються чіткого плану дій на лівому березі Дніпра

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники не лише утримують позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а й успішно знищують російських загарбників.

Ковальов звертає увагу на те, що він не має права розкривати деталі операції, яку проводять наші підрозділи на лівому березі Херсонської області.

Однак, що важливо розуміти, у наших воїнів є чіткий план дій, якого вони дотримуються.

Підрозділи Сил оборони України проводять зараз диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу, – пояснив речник Генштабу. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що одне з ключових завдань ЗСУ полягає у відтісненні ворога якомога далі від правого берега Дніпра, щоб захистити цивільне населення від ворожого вогню.

Як зазначає Андрій Ковальов, наших захисників не зупиняє навіть добре укріплена російська оборона.