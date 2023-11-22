Количество авиаударов армии РФ на Таврийском направлении увеличилось — Тарнавский

На Таврийском направлении враг нанес 1 ракетный и 29 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 911 артобстрелов.

Авиация РФ активизировалась на южном фронте

Российско-оккупационные войска резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы из Су-35. Поделиться

Выросли потери врага в живой силе и бронетехнике. Поделиться

На Таврийском направлении враг нанес 1 ракетный и 29 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 911 артобстрелов. Поделиться

Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении. Поделиться

По словам Тарнавского, общие потери врага в операционной зоне ОВСУ "Таврия" составили 491 человек за прошлые сутки. 7 окупантов сдались в плен.

Силы обороны уничтожили 21 единицу военной техники. В частности, 3 танка, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобиля и 4 единицы спецтехники, в частности – самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит". Также уничтожены 3 склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждено.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, добавил командующий.

ВСУ придерживаются четкого плана действий на левом берегу Днепра

По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники не только удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и успешно уничтожают российских захватчиков.

Ковалев обращает внимание на то, что он не имеет права раскрывать детали операции, проводимой нашими подразделениями на левом берегу Херсонской области.

Однако, что важно понимать, у наших воинов есть четкий план действий, который они придерживаются.

Подразделения Сил обороны Украины проводят сейчас диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Наши воины обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия, складов и скоплений личного состава, – пояснил спикер Генштаба. Поделиться

Он также официально подтвердил, что одна из ключевых задач ВСУ состоит в оттеснении врага как можно дальше от правого берега Днепра, чтобы защитить гражданское население от вражеского огня.

Как отмечает Андрей Ковалев, наших защитников не останавливает даже хорошо укрепленная российская оборона.