Тарнавский назвал потери армии РФ на Таврическом направлении за сутки

За сутки большинство окупантов убито на Таврическом направлении. Также один из российских военных сдался в плен.

Какие потери армии РФ на Таврическом направлении

По словам бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, на таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела.

Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 456 человек. Один кафир сдался в плен, - рассказал он. Поделиться

Кроме того, Тарнавский отметил, что уничтожены 19 единиц военной техники.

В частности, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистемы, 12 БпЛА, 1 единица спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены, – добавил генерал. Поделиться

В то же время Тарнавский подчеркнул, что ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении продолжается.

Потери на Авдеевском направлении

"На таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении", отметил руководитель группировки "Таврия" Поделиться

Как рассказал Тарнавский, общие потери врага в этом направлении составили 456 человек. Кроме того, 1 захватчик сдался в плен.

Также защитники уничтожили 19 единиц военной техники. В частности:

1 танк,

3 ББМ,

2 артсистемы,

12 БпЛА,

1 единица спецтехники.

Также еще 16 единиц военной техники врага повреждены.