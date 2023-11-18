Тарнавский назвал потери армии РФ на Таврическом направлении за сутки

За сутки большинство окупантов убито на Таврическом направлении. Также один из российских военных сдался в плен.
Какие потери армии РФ на Таврическом направлении
По словам бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, на таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела.
Кроме того, Тарнавский отметил, что уничтожены 19 единиц военной техники.
В то же время Тарнавский подчеркнул, что ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении продолжается.
Потери на Авдеевском направлении
Как рассказал Тарнавский, общие потери врага в этом направлении составили 456 человек. Кроме того, 1 захватчик сдался в плен.
Также защитники уничтожили 19 единиц военной техники. В частности:
1 танк,
3 ББМ,
2 артсистемы,
12 БпЛА,
1 единица спецтехники.
Также еще 16 единиц военной техники врага повреждены.
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