Россия потеряла почти все танки Т-80У— военный эксперт
Категория
Мир
Дата публикации

Россия потеряла почти все танки Т-80У— военный эксперт

танк
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Источник:  Информационное сопротивление

Практически все танки модификации Т-80У были уничтожены, получили повреждения или служат в силах обороны Украины.

Военный обозреватель предположил, что Россия потеряла почти все танки Т-80У

Александр Коваленко отметил, что практически все танки модификации Т-80У уже не выполняют задачи в пользу России. Преимущественно, захватчики понесли потери в этих танках в боях в Харьковской области.

Коваленко опубликовал в сообщении в фото танка Т-80У, ставшего за последние, более полутора лет, очень редким на вооружении россиян. Он предположил, что на вооружении сил обороны Украины, танков Т-80У сейчас даже больше, чем у российских оккупационных войск.

Добыча нервно ждет в свое время? – говорится в публикации.

Характеристики Т-80У

Танк Т-80У – основной в семействе Т-80. Тяжелая техника принята на вооружение в 1985 году. Он весит 46 тонн. Экипаж – три человека.

Основной ударной силой является гладко ствольная пушка 125-мм. Ее скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту. Среди прочего вооружения – управляемая ракета 9М119 с управлением по лучу лазера, а также пулеметы: один 12,7-мм НСВТ, один 7,62-мм ПКТ.

Танк имеет встроенную динамическую защиту. Двигатель развивает мощность в 1250 л.

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