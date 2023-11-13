Росія втратила майже усі танки Т-80У — військовий експерт

Практично всі танки модифікації Т-80У були знищені, отримали пошкодження або служать у Силах оборони України.

Військовий оглядач припустив, що Росія втратила майже усі танки Т-80У

Олександр Коваленко зазначив, що практично всі танки модифікації Т-80У вже не виконують завдань на користь Росії. Переважно, загарбники зазнали втрат у цих танках у боях у Харківській області.

Коваленко опублікував у дописі у фото танка Т-80У, що став за останні, більш ніж півтора року, дуже рідкісним на озброєнні росіян. Він припустив, що на озброєнні Сил оборони України, танків Т-80У зараз навіть більше, ніж у російських окупаційних військ.

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Характеристики Т-80У

Танк Т-80У – основний у сімействі Т-80. Важка техніка прийнята на озброєння в 1985 році. Він важить 46 тонн. Екіпаж – троє осіб.

Основною ударною силою є гладко ствольна гармата 125-мм. Її скорострільність становить 8 пострілів на хвилину. Серед іншого озброєння – керована ракета 9М119 з керуванням за променем лазера, а також кулемети: один 12,7-мм НСВТ, один 7,62-мм ПКТ.

Танк має вбудований динамічний захист. Двигун розвиває потужність у 1250 к.с.