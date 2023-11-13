В МВА раскрыли потери российских окупантов под Авдеевкой

Потери россиян в Авдеевском направлении уже превысили их потери и в Угледаре, и под Бахмутом.

Барабаш рассказал о потерях россиян на Авдеевском направлении

По данным начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, со стороны российских военных уже однозначно несколько тысяч погибших, минимум три-четыре тысячи.

Ну и раненых там уж точно семь-восемь тысяч. Многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте, - подчеркнул глава ОВА. Поделиться

Что касается техники, по данным Барабаша, цифры называют разные. Одни сообщают, что оккупанты потеряли более 200 единиц техники, другие - более 400 единиц.

Я больше склонен ко второму варианту. Ведь только за первые сутки этого обострения, 10 октября, когда они ушли, ехало около 100 единиц техники и около 60 из них было уничтожено. Они шли колоннами, во время первой волны многие техники уничтожены, – пояснил он. Поделиться

Бои за террикон

Барабаш объяснил, что бои между украинскими и российскими военными сейчас проходят в районе самого террикона.