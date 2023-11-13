В МВА раскрыли потери российских окупантов под Авдеевкой

Потери россиян в Авдеевском направлении уже превысили их потери и в Угледаре, и под Бахмутом.
Барабаш рассказал о потерях россиян на Авдеевском направлении
По данным начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, со стороны российских военных уже однозначно несколько тысяч погибших, минимум три-четыре тысячи.
Что касается техники, по данным Барабаша, цифры называют разные. Одни сообщают, что оккупанты потеряли более 200 единиц техники, другие - более 400 единиц.
Бои за террикон
Барабаш объяснил, что бои между украинскими и российскими военными сейчас проходят в районе самого террикона.
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