У МВА розкрили втрати російських окупантів під Авдіївкою

Втрати росіян на Авдіївському напрямку вже перевищили їх втрати й у Вугледарі, й під Бахмутом.
Барабаш розповів про втрати росіян на Авдіївському напрямку
За даними начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, з боку російських військових вже однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі.
Щодо техніки, за даними Барабаша, цифри називають різні. Одні повідомляють, що окупанти втратили понад 200 одиниць техніки, інші - що понад 400.
Бої за терикон
Барабаш пояснив, що бої між українськими та російськими військовими зараз відбуваються в районі самого терикону.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-