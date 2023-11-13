У МВА розкрили втрати російських окупантів під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

У МВА розкрили втрати російських окупантів під Авдіївкою

ЗСУ
Джерело:  Укрінформ

Втрати росіян на Авдіївському напрямку вже перевищили їх втрати й у Вугледарі, й під Бахмутом.

Барабаш розповів про втрати росіян на Авдіївському напрямку

За даними начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, з боку російських військових вже однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі.

Ну і поранених там уже точно сім-вісім тисяч. Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті, - наголосив глава ОВА.

Щодо техніки, за даними Барабаша, цифри називають різні. Одні повідомляють, що окупанти втратили понад 200 одиниць техніки, інші - що понад 400.

Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало майже 100 одиниць техніки й близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено, - пояснив він.

Бої за терикон

Барабаш пояснив, що бої між українськими та російськими військовими зараз відбуваються в районі самого терикону.

Терикон загалом цінності не має, це - просто насип вугільної породи. Зараз це сіра зона і бої тривають у районі цього терикону. Просто сама Авдіївка, весь цей плацдарм, все місто географічно розташоване на висоті, з Авдіївки видно Донецьк і Ясинувату. Саме тому їм це потрібно, - пояснив глава ОВА.

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