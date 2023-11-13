У МВА розкрили втрати російських окупантів під Авдіївкою

Терикон загалом цінності не має, це - просто насип вугільної породи. Зараз це сіра зона і бої тривають у районі цього терикону. Просто сама Авдіївка, весь цей плацдарм, все місто географічно розташоване на висоті, з Авдіївки видно Донецьк і Ясинувату. Саме тому їм це потрібно, - пояснив глава ОВА.