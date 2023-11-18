Тарнавський назвав втрати армії РФ на Таврійському напрямку за добу

За добу більшість окупантів убито на Таврійському напрямку. Також один із російських військових здався в полон.
Які втрати армії РФ на Таврійському напрямку
За словами бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, на таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.
Крім того, Тарнавський зазначив, що знищено 19 одиниць військової техніки.
Водночас, Тарнавський підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.
Втрати на Авдіївському напрямку
Як розповів Тарнавський, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Окрім того, 1 загарбник здався у полон.
Також захисники знищили 19 одиниць військової техніки. Зокрема:
1 танк,
3 ББМ,
2 артсистеми,
12 БпЛА,
1 одиницю спецтехніки.
Також ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.
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