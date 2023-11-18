Тарнавський назвав втрати армії РФ на Таврійському напрямку за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

Тарнавський назвав втрати армії РФ на Таврійському напрямку за добу

Олександр Тарнавський
ЗСУ

За добу більшість окупантів убито на Таврійському напрямку. Також один із російських військових здався в полон.

Які втрати армії РФ на Таврійському напрямку

За словами бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, на таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.

Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 456 осіб. Один окупант здався у полон, - розповів він.

Крім того, Тарнавський зазначив, що знищено 19 одиниць військової техніки.

Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено, - додав генерал.

Водночас, Тарнавський підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.

Втрати на Авдіївському напрямку

"На таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", зазначив керманич угруповання " Таврія"

Як розповів Тарнавський, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Окрім того, 1 загарбник здався у полон.

Також захисники знищили 19 одиниць військової техніки. Зокрема:

  • 1 танк,

  • 3 ББМ,

  • 2 артсистеми,

  • 12 БпЛА,

  • 1 одиницю спецтехніки.

Також ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", підкреслив командувач.

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