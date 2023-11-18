Тарнавський назвав втрати армії РФ на Таврійському напрямку за добу

За добу більшість окупантів убито на Таврійському напрямку. Також один із російських військових здався в полон.

Які втрати армії РФ на Таврійському напрямку

За словами бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, на таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли.

Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 456 осіб. Один окупант здався у полон, - розповів він. Поширити

Крім того, Тарнавський зазначив, що знищено 19 одиниць військової техніки.

Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено, - додав генерал. Поширити

Водночас, Тарнавський підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.

Втрати на Авдіївському напрямку

"На таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", зазначив керманич угруповання " Таврія" Поширити

Як розповів Тарнавський, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Окрім того, 1 загарбник здався у полон.

Також захисники знищили 19 одиниць військової техніки. Зокрема:

1 танк,

3 ББМ,

2 артсистеми,

12 БпЛА,

1 одиницю спецтехніки.

Також ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.