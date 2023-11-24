Тарнавский доложил об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Украинские воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки, 23 ноября, ВСУ уничтожили около 675 российских оккупантов, среди потерь врага ЗРК "Бук".

Что известно о контрнаступлении ВСУ на Таврическом направлении

По информации по состоянию на 24 ноября, в Объединенном прессцентре Сил обороны Таврического направления отметили, что всего на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 43 боевых столкновений и совершил 762 артобстрела.

Ситуация на Авдеевском направлении

Враг, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские военнослужащие держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак, пишет прессслужба. Поделиться

Ситуация на Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях

Как добавляют в пресс-центре Сил обороны, Вооруженные Силы Украины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Кроме того, россияне безуспешно вели штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Также враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Достижения украинских воинов

Как рассказал Александр Тарнавский, потери врага на направлении составили 675 человек. Также он добавил, что украинские воины уничтожили, кроме ЗРК "Бук-М1", 22 единицы военной техники врага.

2 танка;

8 ББМ;

3 артсистемы;

1 ПВО;

1 БпЛА;

7 автомобилей.

Еще 37 единиц техники врага повреждены.