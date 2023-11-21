Армия РФ уменьшила количество штурмов на Таврическом направлении — Тарнавский

Российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. Здесь за сутки было убыто 339 россиян – более половины от общих потерь на фронте.

оккупанты уменьшили количество штурмов

Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны - ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области, - говорится в сообщении бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группой. Тарнавского. Поделиться

Потери РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.

Общие потери врага составили 339 человек. Уничтожены 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 ББМ и 2 артиллерийские системы.

Общие потери врага за сутки

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.