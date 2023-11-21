Армия РФ уменьшила количество штурмов на Таврическом направлении — Тарнавский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ уменьшила количество штурмов на Таврическом направлении — Тарнавский

Александр Тарнавский
ВСУ
Читати українською

Российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. Здесь за сутки было убыто 339 россиян – более половины от общих потерь на фронте.

оккупанты уменьшили количество штурмов

Российские оккупанты уменьшили количество штурмовых действий, но продолжают цинично игнорировать законы и обычаи ведения войны - ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области, - говорится в сообщении бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группой. Тарнавского.

Потери РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.

Общие потери врага составили 339 человек. Уничтожены 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 ББМ и 2 артиллерийские системы.

Общие потери врага за сутки

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тарнавский назвал потери армии РФ на Таврическом направлении за сутки
Александр Тарнавский
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобороны назвали потери армии РФ за неделю
Министерство обороны Украины
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эстонские военные назвали потери армии РФ на левом берегу Днепра в течение месяца
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.