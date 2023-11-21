Армия РФ уменьшила количество штурмов на Таврическом направлении — Тарнавский

Российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. Здесь за сутки было убыто 339 россиян – более половины от общих потерь на фронте.
оккупанты уменьшили количество штурмов
Потери РФ на Таврическом направлении
За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, провел 29 боевых столкновений и совершил 637 артиллерийских обстрелов.
Общие потери врага составили 339 человек. Уничтожены 5 единиц военной техники противника. В частности, 1 ББМ и 2 артиллерийские системы.
Общие потери врага за сутки
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.
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