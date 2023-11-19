В Минобороны назвали потери армии РФ за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны назвали потери армии РФ за неделю

Министерство обороны Украины
ВСУ
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Силы обороны Украины за неделю, с 13 по 19 ноября, уничтожили 7020 российских военных.

Какие масштабы масштабы потерь окупантов за неделю

Также через неделю было уничтожено:

  • 86 российских танков,

  • 94 боевые бронированные машины,

  • 185 артиллерийских систем,

  • 8 установок противовоздушной обороны,

  • 170 единиц автотехники,

  • 18 единиц специальной техники.

Кроме этого наши защитники уничтожили 3 вражеских ракета, 123 БпЛА, а также один самолет.

Потери армии РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.

В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 531 оккупанта, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Отметим, что самолет Су-25 РФ удалось сбить на этой неделе украинским военным, которые служат как раз в Таврическом направлении. Произошел инцидент 15 ноября.

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