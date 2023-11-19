У Міноборони назвали втрати армії РФ за тиждень

Сили оборони України за тиждень, з 13 до 19 листопада, знищили 7020 російських військових.

Які масштаби масштаби втрат окупантів за тиждень

Також за тиждень було знищено:

86 російських танків,

94 бойові броньовані машини,

185 артилерійських систем,

8 установок протиповітряної оборони,

170 одиниць автотехніки,

18 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього наші захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

Втрати армії РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Зокрема, на Таврійському напрямку вдалось знищити 531 окупанта, два склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Зазначимо, що літак Су-25 РФ вдалося збити цього тижня українським військовим, які служать як раз на Таврійському напрямку. Стався інцидент 15 листопада.