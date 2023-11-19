Компанія з Південної Кореї розглядає Україну в якості потенційного покупця бронетехніки

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem заявила про намір збудувати в Польщі завод, який спеціалізуватиметься на виробництві колісних бронемашин N-WAV 8x8, створених на базі застарілих K808.

Чи може Україна отримати бронетехніку від Північної Кореї

Передбачається, що в першу чергу покупцем таких БМП стануть збройні сили Польщі, але в перспективі в якості замовника розглядаються також і ЗСУ. Розраховують, що після завершення війни Україні буде потрібна велика кількість нової бронетехніки.

Акцентується, що головною перевагою південнокорейської N-WAV 8x8 від Hyundai Rotem має стати модульність конструкції та озброєння. Наприклад, зараз ця ББМ пропонується у версії з "класичним" дизельним двигуном, але водночас уже іде розробка по версії із водневим двигуном.

Також пропонується стандартна комплектація N-WAV. Вона передбачає, що на цій бронемашині стоятиме спеціально розроблений бойовий модуль із Northrop Grumman Mk30 Bushmaster II, але у версії для польської армії ця ББМ може оснащатись дистанційно керованим модулем ZSSW-30 польського виробництва.

Південна Корея надасть Україні машини для розмінування

Південна Корея надасть Україні машини для прориву мінних загорож K600 Rhino.

Rhino – це вітчизняний тральщик, який або зачищає тил, або розчищає шляхи через мінне поле на лінії фронту.

Нещодавно уряд вирішив якнайшвидше відправити в Україну два тральщики на додаток до раніше поставленої партії старих міношукачів, – повідомило джерело в уряді. Поширити

Він уточнив, що це рішення ухвалили з огляду на обіцянки президента Юн Сок Йоля підтримати Київ.

Сеул ухвалив це рішення після зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Іна з президентом Росії Володимиром Путіним, де, скоріше за все, обидві сторони уклали угоду з продажу зброї.

Але з огляду на реакцію Росії уряд Кореї попросить Україну використовувати транспортні засоби лише для гуманітарних операцій.