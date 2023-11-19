Компания из Южной Кореи рассматривает Украину в качестве потенциального покупателя бронетехники

Южнокорейская компания Hyundai Rotem заявила о намерении построить в Польше завод, специализирующийся на производстве колесных бронемашин N-WAV 8x8, созданных на базе устаревших K808.
Может ли Украина получить бронетехнику от Северной Кореи
Предполагается, что в первую очередь покупателем таких БМП станут вооруженные силы Польши, но в перспективе заказчиком рассматриваются также и ВСУ. Рассчитывают, что после завершения войны Украине потребуется большое количество новой бронетехники.
Акцентируется, что главным преимуществом южнокорейской N-WAV 8x8 от Hyundai Rotem должна стать модульность конструкции и вооружения. Например, сейчас эта ББМ предлагается в версии с "классическим" дизельным двигателем, но уже идет разработка по версии с водородным двигателем.
Также предлагается стандартная комплектация N-WAV. Она предусматривает, что на этой бронемашине будет специально разработан боевой модуль из Northrop Grumman Mk30 Bushmaster II, но в версии для польской армии эта ББМ может оснащаться дистанционно управляемым модулем ZSSW-30 польского производства.
Южная Корея предоставит Украине машины для разминирования
Южная Корея предоставит Украине машины для прорыва минных изгородей K600 Rhino.
Rhino – это отечественный тральщик, который или зачищает тыл или расчищает пути через минное поле на линии фронта.
Он уточнил, что это решение приняли ввиду обещаний президента Юн Сок Йоля поддержать Киев.
Сеул принял это решение после встречи северокорейского лидера Ким Чен Инна с президентом России Владимиром Путиным, где, скорее всего, обе стороны заключили соглашение о продаже оружия.
Но, учитывая реакцию России, правительство Кореи попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций.
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