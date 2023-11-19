Компания из Южной Кореи рассматривает Украину в качестве потенциального покупателя бронетехники

Южнокорейская компания Hyundai Rotem заявила о намерении построить в Польше завод, специализирующийся на производстве колесных бронемашин N-WAV 8x8, созданных на базе устаревших K808.

Может ли Украина получить бронетехнику от Северной Кореи

Предполагается, что в первую очередь покупателем таких БМП станут вооруженные силы Польши, но в перспективе заказчиком рассматриваются также и ВСУ. Рассчитывают, что после завершения войны Украине потребуется большое количество новой бронетехники.

Акцентируется, что главным преимуществом южнокорейской N-WAV 8x8 от Hyundai Rotem должна стать модульность конструкции и вооружения. Например, сейчас эта ББМ предлагается в версии с "классическим" дизельным двигателем, но уже идет разработка по версии с водородным двигателем.

Также предлагается стандартная комплектация N-WAV. Она предусматривает, что на этой бронемашине будет специально разработан боевой модуль из Northrop Grumman Mk30 Bushmaster II, но в версии для польской армии эта ББМ может оснащаться дистанционно управляемым модулем ZSSW-30 польского производства.

Южная Корея предоставит Украине машины для разминирования

Южная Корея предоставит Украине машины для прорыва минных изгородей K600 Rhino.

Rhino – это отечественный тральщик, который или зачищает тыл или расчищает пути через минное поле на линии фронта.

Недавно правительство решило как можно быстрее отправить в Украину два тральщика в дополнение к ранее поставленной партии старых миноискателей, – сообщил источник в правительстве. Поделиться

Он уточнил, что это решение приняли ввиду обещаний президента Юн Сок Йоля поддержать Киев.

Сеул принял это решение после встречи северокорейского лидера Ким Чен Инна с президентом России Владимиром Путиным, где, скорее всего, обе стороны заключили соглашение о продаже оружия.

Но, учитывая реакцию России, правительство Кореи попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций.