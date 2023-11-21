Армія РФ зменшила кількість штурмів на Таврійському напрямку — Тарнавський

Російські війська зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових на Таврійському напрямку. Тут за добу було вбуло 339 росіян - більше половини від загальних втрат на фронті.

Окупанти зменшили кількість штурмів

Російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни - вдарили ракетами із ЗРК С-300 по ци-вільному медичному закладу на Донеччині, - говориться у повідомленні бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського. Поширити

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 637 артилерійських обстрілів.

Загальні втрати ворога склали 339 осіб. Знищено 5 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 ББМ та 2 артилерійських системи.

Загальні втрати ворога за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, становили 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 319820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.