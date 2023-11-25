Сможет ли РФ отбросить ВСУ за Днепр — оценка эстонской разведки
Категория
Украина
Дата публикации

Сможет ли РФ отбросить ВСУ за Днепр — оценка эстонской разведки

ВСУ
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Источник:  ERR

Разведка Эстонии считает маловероятным, что армии РФ хватит сил и ресурсов, чтобы вытеснить за Днепр украинских воинов, которым наконец-то удалось закрепиться на левом берегу реки.

Что происходит на левом берегу Днепра

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг обращает внимание на то, что бойцы ВСУ смогли удержать недавно деоккупированные территории Украины на южном участке фронта, особенно на восточном берегу Днепра.

По его словам, две ключевые задачи наших воинов на этом участке фронта – контроль над районами на левом берегу Днепра, а также вытеснение армии РФ на юг, тем самым спасая гражданское население Херсона от обстрела с закрытых позиций.

На этот момент я не вижу и не верю, что армии РФ удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев, – заявил Антс Кивисельг.

Он также подтвердил, что, за исключением участка фронта в районе Авдеевки, где количество атак со стороны российских захватчиков продолжает расти, общая интенсивность боевых действий снизилась в целом из-за погоды.

В Эстонии не понимают, в каком состоянии находится российская армия

Как отмечает бывший полковник Сил обороны Эстонии Ханнес Тоомсалу, нельзя также игнорировать тот факт, что погода сказывается и на возможности использования Россией ее беспилотников.

Другой вопрос, где их ракеты? Они были произведены. На этой неделе летал "Искандер К", который даже не баллистическая ракета. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, разбившаяся под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России, – иронично заявил он.

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