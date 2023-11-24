Эстонская разведка назвала ключевую цель ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области

Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области пытаются оттеснить подразделения преступной армии РФ как можно дальше и прекратить вражеские обстрелы Херсона.

Что известно о целях ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области

По словам руководителя разведцентра армии Эстонии Антса Кивисельга, украинские военные пытаются расширить плацдарм на левобережье в Херсонской области и снизить количество вражеских обстрелов Херсона.

По информации Кивисельга, в течение последней недели ситуация на фронте в Украине существенно не изменилась.

Руководитель разведцентра армии Эстонии отметил, что на большинстве участков фронта интенсивность боевых действий уменьшилась, кроме Авдеевки, где российские оккупанты усиливают атаки.

По словам эстонских экспертов, причины снижения боевой активности связаны преимущественно с изменениями погоды, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что украинским военным удается удерживать плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Кивисельг подчеркнул, что ключевыми целями украинских военных является контроль над районами на левом берегу Днепра в Херсонской области и вытеснение подразделений преступной армии РФ как можно дальше.

Сейчас я не вижу и не верю, что армии Российской Федерации удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев, - испытывает руководитель разведцентра эстонской армии. Поделиться

Что известно о влиянии погоды на дальнейший ход боевых действий

По словам полковника армии Эстонии в отставке Ханнеса Тоомсалу, ухудшение погодных условий ограничивает использование дронов российской оккупационной армией.

Другой вопрос, где их ракеты? Они были произведены. На этой неделе летал "Искандер-К", который даже не баллистическая ракета. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, разбившаяся под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России, – спрашивает Тоомсалу. Поделиться

Журналисты издания также отметили, что в ближайшие недели преступной армии РФ вряд ли удастся достичь оперативного прорыва.

Однако с приходом зимних холодов вероятность атак армии РФ на критически важную инфраструктуру Украины продолжает расти.