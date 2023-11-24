Естонська розвідка назвала ключову мету ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Українські військові на лівому березі Дніпра на Херсонщині намагаються відтіснити підрозділи злочинної армії РФ якнайдалі і припинити ворожі обстріли Херсона.
Що відомо про цілі ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині
За словами керівника розвідцентру армії Естонії Антса Ківісельга, українські військові намагаються розширити плацдарм на лівобережжі у Херсонській області і зменшити кількість ворожих обстрілів Херсона.
За інформацією Ківісельга, протягом останнього тижня ситуація на фронті в Україні істотним чином не змінилась.
Керівник розвідцентру армії Естонії зазначив, що на більшості ділянок фронту інтенсивність бойових дій зменшилась, окрім Авдіївки, де російські окупанти посилюють атаки.
Зазначається, що українським військовим вдається утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Ківісельг підкреслив, що ключовими цілями українських військових є контроль над районами на лівому березі Дніпра у Херсонській області і витіснення підрозділів злочинної армії РФ якнайдалі.
Що відомо про вплив погоди на подальший хід бойових дій
За словами полковника армії Естонії у відставці Ханнеса Тоомсалу, погіршення погодних умов обмежує використання дронів російською окупаційною армією.
Журналісти видання також зазначили, що протягом найближчих тижнів злочинній армії РФ навряд чи вдасться досягти оперативного прориву.
Однак із приходом зимових холодів імовірність атак армії РФ на критично важливу інфраструктуру України продовжує зростати.
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