Естонська розвідка назвала ключову мету ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Естонська розвідка назвала ключову мету ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Військові ЗСУ
Джерело:  ERR

Українські військові на лівому березі Дніпра на Херсонщині намагаються відтіснити підрозділи злочинної армії РФ якнайдалі і припинити ворожі обстріли Херсона. 

Що відомо про цілі ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За словами керівника розвідцентру армії Естонії Антса Ківісельга, українські військові намагаються розширити плацдарм на лівобережжі у Херсонській області і зменшити кількість ворожих обстрілів Херсона.

За інформацією Ківісельга, протягом останнього тижня ситуація на фронті в Україні істотним чином не змінилась.

Керівник розвідцентру армії Естонії зазначив, що на більшості ділянок фронту інтенсивність бойових дій зменшилась, окрім Авдіївки, де російські окупанти посилюють атаки.

За словами естонських експертів, причини зниження бойової активності пов'язані переважно зі змінами погоди, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що українським військовим вдається утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Ківісельг підкреслив, що ключовими цілями українських військових є контроль над районами на лівому березі Дніпра у Херсонській області і витіснення підрозділів злочинної армії РФ якнайдалі.

На даний момент я не бачу і не вірю, що армії Російської Федерації вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців, - зазнає керівник розвідцентру естонської армїі.

Що відомо про вплив погоди на подальший хід бойових дій

За словами полковника армії Естонії у відставці Ханнеса Тоомсалу, погіршення погодних умов обмежує використання дронів російською окупаційною армією.

Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер-К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії, - питається Тоомсалу.

Журналісти видання також зазначили, що протягом найближчих тижнів злочинній армії РФ навряд чи вдасться досягти оперативного прориву.

Однак із приходом зимових холодів імовірність атак армії РФ на критично важливу інфраструктуру України продовжує зростати.

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